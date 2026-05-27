میدان شهدای ذهاب رشت در قرار شبانه‌ای دیگر، شاهد گردهمایی مردم برای دفاع از مرز‌های کشور، آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام تقابل همیشگی با مستکبران جهان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در شبی دیگر از تجمعات شبانه مردم رشت، میدانِ شهرداری این شهر، میزبان کسانی است که برای دفاع از وطن، همبستگیِ ملی و اِعلام انزجار از دشمنان ایران، گرد هم می‌آیند.

اجتماعاتی که این روز‌ها در سراسر شهر‌های کشور هم جریان دارد و مردم در رشت هم، با پرچم‌هایِ ایران بزرگ و شعار‌هایی در حمایت از وطن، صحنه‌هایی از همدلی و استکبارستیزی را به نمایش گذاشتند.