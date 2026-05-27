توزیع ۱۲ میلیارد تومان کمک مردمی بین خانوادههای زندانیان لرستان
مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان لرستان گفت: سال گذشته از محل کمکهای مردمی ۱۲ میلیارد تومان جمع آوری و بین خانوادههای هزار و ۵۴۰ زندانی در استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان لرستان گفت: پنجم خرداد هر سال به مناسبت حمایت از خانواده زندانیان روز نسیم مهر نامگذاری شده است.
عبد المجید کشوری افزود: این نامگذاری، اهمیت توجه ویژه به این قشر آسیبپذیر از جامعه را نشان میدهد و جمهوری اسلامی ایران با رسمیت بخشیدن به این روز بر حمایت خود را از اقشار آسیبپذیر، بهویژه خانواده زندانیان که از آسیبپذیرترین لایههای اجتماعی محسوب میشوند، تأکید میکند.
کشوری با اشاره به عملکرد سال گذشته این اداره کل افزود: در سال گذشته، از طریق ۵ انجمن فعال در سطح استان، توانستیم۱۲ میلیاردتومان کمک مردمی جمع آوری کنیم.
وی افزود: این مبلغ تحت نظارت انجمنها، میان هزار و ۵۴۰ نفر از اعضای خانوادههای زندانی توزیع شده است.