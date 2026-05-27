به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هشتاد و نهمین روز جنگ تحمیلی سوم بیست و سه شناور با مجوز ایران توانستند از تنگه هرمز رد بشوند، تنگه‌ای که با تاکید نیروی دریایی سپاه همچنان برای شناور‌های کشور‌های متخاصم مسدود است و براساس طرحی که تهران به واسط پاکستانی داده حتی در صورت پایان جنگ هم کنترلش در اختیار ایران می‌ماند تا علاوه بر در اختیار داشتن اهرمی در قبال بدعهدی‌های دشمن که خیلی هم دور از ذهن نیست ایران هم بتواند هزینه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه و امنیتش را تامین کند و هم غرامت‌های جنگ را که برعهده آمریکاست و از پرداخت آن سر باز می زند.

حالا این تنگه همان قدر که مثل توان موشکی و دانش هسته ای به عنصر اقتدار ایران تبدیل شده برای ترامپ شده مایه تحقیر تا آن جا که رسانه‌ها و تحلیلگران مختلف ماجرای تنگه را مثل پتک به سر رئیس جمهور آمریکا می‌کوبند، از اسرائیل هیوم که نوشته ترامپ با دادن تنگه هرمز به ایران آن را به یک قدرت بین المللی تبدیل کرد گرفته تا نیویورک تایمز که در یادداشتی تحت عنوان آقای ترامپ این طعم تلخ شکست است نه شام پیروزی علنا به رئیس جمهور آمریکا گفته باید برای رسیدن به توافق با ایران تحقیر را بپذیرد، تحقیر عقب نشینی از خواسته هایش، دیلی بیست هم رسما برای ترامپ از عبارت روانی استفاده کرده و نوشته ترامپ دیوانه است، چون وقتی به او توصیه کردند جنگ غیرضروری و غیرقانونی با ایران می تواند بازار انرژی جهان را با بحران رو‌به‌رو کند به آن توجه نکرد.

بی توجهی به هشدار‌ها حالا نتیجه اش شده افزایش قیمت سوخت در هند برای چهارمین بار در دو هفته گذشته و گرانی بی سابقه قیمت انرژی در انگلیس طوری که یک خانواده معمولی در این کشور باید سیزده درصد بیشتر برای مصرف گاز و برق هزینه کند که می شود سالی ۱۸۶۲ پوند، اینها البته تنها بخشی از تبعات اقتصادی جنگ رئیس جمهور آمریکا در خلیج فارس و ناامن کردن تنگه هرمز است.

اما احتمالا شکست واقعی رئیس جمهور آمریکا آن چیزی باشد که نیکولاس باریه روزنامه نگار فرانسوی به آن اشاره کرده و گفته که ترامپ باعث بی آبرو شدن آمریکا بین متحدان اروپایی و آسیایی اش شده، در خود آمریکا هم نظرسنجی‌ها از سقوط بی سابقه و شوکه کننده محبوبیت ترامپ حکایت دارد طوری که دیلی بیست نوشته از هر ده آمریکایی هفت نفر گفتند که از ترامپ عصبانی یا نا امید هستند.

همه اینها که نشانه‌های پیروزی واقعی ملت ایران و شکست آمریکا است نتیجه همراهی مردم با میدان و دیپلماسی بودند مردمی که هشتاد و هشت شب است در خیابان‌ها و میادین علاوه بر فریاد خونخواهی امام شهیدشان در حمایت از نیرو‌های مسلح هم شعار سر می دهند و از تیم مذاکره کننده میخواهند که در هیچ تفاهم و توافقی نباید درباره تنگه هرمز، توان موشکی و دانش هسته‌ای بده بستانی صورت بگیرد، چون این‌ها این مردم مبعوث به خوبی فهمیدند که این‌ها سرمایه‌های وجودی و راهبردی و بسیار مهم ایران است که از دست دادن آن‌ها علاوه بر تهدید امنیت ملی، مانع پیشرفت و رفاه و توسعه کشور می شود.