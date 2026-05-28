به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره آموزش و پرورش آبادان در اطلاعیه‌ای آخرین مهلت شرکت در برنامه ملی سنجش سلامت نوآموزان را ۱۵ خرداد اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه اولیای نوآموزان بدو ورود به دبستان (متولدین ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱) برای این منظور باید نوبت‌گیری کنند.

با توجه به اینکه تکمیل فرآیند سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی، شرط اصلی و الزامی برای ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی است، خواهشمند است در اسرع وقت برای نوبت‌گیری اقدام کنند.

آخرین مهلت برای این فرآیند ۱۵ خردادماه است لذا از خانواده‌ها تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در روند ثبت‌نام مدرسه، تا تاریخ مذکور به سامانه sirat۲.medu.ir) مراجعه و نوبت خود را دریافت کنند.

آموزش و پرورش مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری به مراکز سنجش را

۱. اصل شناسنامه دانش‌آموز و والدین

۲. کارت واکسیناسیون

۳. یک قطعه عکس ۴×۳،

۴. برگه نوبت‌گیری دریافت شده از سامانه اعلام کرد.

از خانواده‌ها خواسته شده نوبت‌گیری را به روز‌های پایانی موکول نکنند.