واریزی صنعت بیمه در مسیر پرداخت خسارت به مالکان خودروهای آسیبدیده از «جنگ رمضان» به عدد ۸۷۲۸ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در تازهترین مرحله از پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده از «جنگ رمضان» در هفته جاری، مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال برای ۲۱۹۰ پرونده خسارت تکمیلشده، به حساب مالکان زیاندیده واریز شد.با احتساب مراحل دهم و یازدهم، تا تاریخ پنجم خرداد سال جاری، مجموع خسارتهای پرداختی دولت به ۱۵۸۳۹ خودروی شخصی آسیبدیده، به حدود عدد ۸۷۳۰ میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش در مراحل یادشده، علاوه بر تداوم پرداخت خسارتهای زیر ۳۰ میلیون تومان که از هفتههای گذشته آغاز شده بود، خسارتهای آماده پرداخت کمتر از یک میلیارد تومان نیز توسط بیمه مرکزی، تأمین مالی شده و از طریق بیمه ایران به حساب مالکان زیاندیده واریز شد.برپایه آخرین گزارش بیمه ایران، تاکنون تعداد ۲۹۰۸۳ دستگاه خودروی آسیبدیده در ۲۸ استان کشور توسط سازمان مدیریت بحران کلانشهرها و ستادهای بحران استانداریها برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شدهاند که از این میان، کار ارزیابی ۲۳۸۰۱ دستگاه به پایان رسیده است.
به این ترتیب، تاکنون خسارت تعداد ۱۵۸۳۹ پرونده (بیش از ۶۶ درصد موارد ارزیابیشده) بهطور کامل پرداخت شده است.در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تا تاریخ صدور این اطلاعیه، خسارت ۴۴۷۰ دستگاه خودروی شخصی آسیبدیده در «جنگ ۱۲ روزه» نیز با پرداخت مبلغ ۴۱۴۳ میلیارد ریال، با مالکان آنها تسویه شده است.گفتنی است در دوره مدیریت جدید نهاد ناظر صنعت بیمه در خصوص تسهیلگری و تسریع در امر پرداخت خسارات مردم در جنگ اخیر، دستور صریحی از سوی رئیس کل بیمه مرکزی صادر شده و دستگاههای مسئول نیز اراده قوی و عزم جدی خود را در این خصوص به اثبات رساندهاند.