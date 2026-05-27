به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره کارلوس آلکاراس از اسپانیا و کوکو گاف از آمریکا مدافع عنوان قهرمانی هستند که آلکاراس به علت مصدومیت مچ دست انصراف داد. نواک جوکوویچ تنیسور ۳۹ ساله و فوق ستاره کهنه کار صربستانی تلاش می‌کند تا با کسب بیست و پنجمین قهرمانی خود در گرنداسلم رکورد خود را جاودانه‌تر کند.

به قهرمانان انفرادی و دوبل ۲۰۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی اهدا می‌شود و به تنیسور‌های فینالیست انفرادی مردان و زنان ۱۳۰۰ و به تنیسور‌های حذف شده در نیمه نهایی ۸۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. قهرمان این دوره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و نایب قهرمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو یورو پاداش نقدی دریافت می‌کنند. به تنیسور‌های روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین اجازه استفاده از پرچم کشورشان در این رقابت‌ها داده نشد.

نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

انفرادی مردان - دور اول:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۳ - ۰ کلمان تابور از فرانسه (ست‌ها:

آرتور ریندرنک از فرانسه ۳ - ۰ یوری رودیونوف از اتریش

ماتئو برتینی از ایتالیا ۳ - ۱ مارتون فوشوویچ از مجارستان

اوبرت اورکاچ از لهستان ۳ - ۱ خامه مونار از اسپانیا

فرانسیس تیافو از آمریکا ۳ - ۱ الیوت اسپیتزیری از آمریکا

رافائل کولینیون از بلژیک ۳ - ۰ آلکساندر ووکیچ از استرالیا

بن شلتون از آمریکا (بخت ۵ قهرمانی) ۳ - ۰ دانیل مریدا از اسپانیا

لوکا وان اش از فرانسه ۳ - ۱ ویلیوس گوباس از لیتوانی

برندان ناکاشیما از آمریکا ۳ - ۰ روبرتو بائوتیستا آگوت از اسپانیا

فلاویو کوبولی از ایتالیا (بخت ۱۰ قهرمانی) ۳ - ۰ آندره آ پلگرینو از ایتالیا

وو یی بینگ از چین ۳ - ۰ مارکوس گیرون از آمریکا

فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین ۳ - ۱ بوتیک فان دِزاندشولپ از هلند

اوگو گاستون از فرانسه ۳ - ۲ گال مونفیس از فرانسه

آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۸ قهرمانی) ۳ - ۰ تابی ساموئل از انگلیس

ماریانو ناوونه از آرژانتین ۳ - ۰ جیمز بروکزبی از آمریکا

کامیلو کارابئی از آرژانتین ۳ - ۰ امیلیو ناوا از آمریکا

آندری روبلف از روسیه ۳ - ۱ ایگناسیو بوس از پرو

کاسپر رود از نروژ ۳ - ۲ رومن سافیولین از روسیه

تامی پل از آمریکا ۳ - ۱ رینکی هیجیکاتا از استرالیا

آلکس میچلسن از آمریکا ۳ - ۰ الکساندر شفچنکو از قزاقستان

رافائل خودار اسپانیا ۳ - ۰ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا

تاناسی کوکیناکیس از استرالیا ۳ - ۲ ترنس آتمان از فرانسه

پابلو کاره نیو بوستا از اسپانیا ۳ - ۰ یری لهچکا از چک

یسپر دی یونخ از هلند ۳ - ۱ استانیسلاس واورینکا از سوئیس

اوگو اومبر از فرانسه ۳ - ۰ آدریان مانارینو از فرانسه

- آلکساندر بلوکس از بلژیک، یاکوب منشیک از چک، نونو بورگش از پرتغال، میومیر کچمانوویتس از صربستان، حمد مجدوویچ از صربستان، لورنزو سونه گو از ایتالیا، ژائو فونسکا از برزیل، دومینیک پرژیمیچ از کرواسی، والنتن رویه از فرانسه، نواک جوکوویچ از صربستان (بخت سه قهرمانی)، نینش باساواردی از آمریکا، جیمز داکوورث از استرالیا، آلخاندرو داویدوویچ از اسپانیا، تیاگو تیرانته از آرژانتین، کارن خاچانوف از روسیه، مارکو ترونگئیتی از آرژانتین، فدریکو چینا از ایتالیا، کوئنتن آلی از فرانسه، توماش ماکاچ از چک و آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی) نیز از دور نخست صعود کرده‌اند.

انفرادی زنان - دیدار‌های مهم دور اول:

آرینا سابالنکا از بلاروس ۰ بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ خسیکا بوزاس از اسپانیا

نائومی اوزاکا از ژاپن ۲ - ۰ لورا زیگموند از آلمان

جسیکا پگولا از آمریکا (بخت ۵ قهرمانی) ۱ - ۲ کیمبرلی بیرل از استرالیا

کوکو گاف از آمریکا (بخت ۴ قهرمانی) ۲ - ۰ تیلر تاون سند از آمریکا

- آماندا آنیسسیمووا از آمریکا (بخت ۶ قهرمانی)، الینا سفیتولینا از اوکراین (بخت ۷ قهرمانی)، ایگا اشویاتک از لهستان (بخت ۳ قهرمانی)، میرا آندریه وا از روسیه (بخت ۸ قهرمانی) و النا ریباکینا از قزاقستان (بخت دو قهرمانی) نیز از دور اول صعود کرده‌اند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ در انفرادی مردان کارلوس آلکاراس از اسپانیا با غلبه بر یانیک سینر از ایتالیا و در انفرادی زنان کوکو گاف از آمریکا با شکست آرینا سابالنکا از بلاروس قهرمان شدند. در دوبل زنان تیم سارا ارانی و جاسمین پائولینی از ایتالیا و در دوبل مردان تیم مارسل خرانویرز از اسپانیا و اوراسیو زبایوس از آرژانتین به مقام قهرمانی رسیدند.

- رافائل نادال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، ۱۴ بار قهرمان رولان گروس شده و رکورد دار بلامنازع قهرمانی در تاریخ این رقابت هاست.

- در تاریخ گرنداسلم فرانسه که از سال ۱۸۹۱ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی با ۱۴ قهرمانی رکورد دار است. مکس دکوژی فرانسوی با ۸ قهرمانی دوم و بیورن بورگ سوئدی با ۶ قهرمانی سوم هستند. در بخش زنان کریس اورت از آمریکا با ۷ قهرمانی رکورد دار است و سوزان لنگلن از فرانسه و اشتفی گراف از آلمان با ۶ قهرمانی دوم مشترک هستند.