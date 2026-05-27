به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عید بزرگ قربان ، یادآور اوج بندگی و تسلیم محض در برابر اراده الهی است؛ یادآور داستانی که در آن حضرت ابراهیم (ع) در آزمایشی بزرگ، فرمان الهی را برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل (ع) به جان پذیرفت و اینگونه اوج عشق، ایمان و تسلیم خود را در برابر پروردگار به نمایش گذاشت.



قربانی کردن در این روز، تنها یک عمل ظاهری نیست، بلکه نمادی عمیق از گذشتن از تعلقات دنیوی و نفسانی است.



این عید، دعوتی است به خودسازی، ایثار و فداکاری. عید قربان به ما می‌آموزد که برای رسیدن به قرب الهی، باید از خواسته‌های نفسانی و هر آنچه ما را از مسیر حق دور می‌کند، دل بکنیم و تمام وجودمان را تسلیم اراده ذات لایزال الهی کنیم.



این عید، فرصتی برای تجدید میثاق با خداوند، پالایش روح و توبه از گناهان، فرصتی برای همدلی و همدردی با نیازمندان، و تقسیم شادی‌های عید با خانواده و دوستان است.



رسم پسندیده قربانی کردن در این روز، جلوه‌ای از توجه به فقرا و نیازمندان است که با تقسیم گوشت قربانی، سعی در شاد کردن دل‌های آنها و ایجاد برابری و همبستگی اجتماعی دارد.



عید قربان، تنها یک جشن مذهبی نیست، بلکه آیینی است که درس‌های عمیقی از ایمان، توکل، ایثار و فداکاری را به ما می‌آموزد.



این روز بزرگ، یادآور می‌شود که در مسیر بندگی، گاه لازم است از عزیزترین داشته‌هایمان بگذریم تا به مقامی والاتر دست یابیم و خود را در آستان الهی تسلیم محض کنیم.



