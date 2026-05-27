پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در رشت گفت: بیشتر کلاهبرداریهای اینترنتی از مردم به دلیل رعایت نکردن نکاتی است که کارشناسان فضای سایبری به مردم مکرر یادآوری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، در بازدید از پلیس فتای گیلان، با بیان اینکه ۷۰ درصد کلاهبرداری اینترنتی از مردم به دلیل توجه نکردن آنها به توصیههای کارشناسان پلیس فتا است، ارتقای دانشِ سایبریِ شهروندان را راهکارِ اصلی مقابله با کلاهبرداریهایِ اینترنتی دانست.