به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، در بازدید از پلیس فتای گیلان، با بیان اینکه ۷۰ درصد کلاهبرداری اینترنتی از مردم به دلیل توجه نکردن آن‌ها به توصیه‌های کارشناسان پلیس فتا است، ارتقای دانشِ سایبریِ شهروندان را راهکارِ اصلی مقابله با کلاهبرداری‌هایِ اینترنتی دانست.