با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم به کشور و اقتضائات اطلاعاتی ـ امنیتی وزارت اطلاعات بیانیه ای تببینی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در بخشی از این بیانیه آمده است :جنگ های تحمیلی سه گانه به کشور عزیزمان ایران و کودتاهای نافرجام، صرفاً مصادیق آشکارو خشن سلسله جنگ های پنهان، مستمر و متنوع اردوگاه پول پرستِ آدمخوارِ غربی _ صهیونیستی بودند که از اوان پیروزی انقلابِ اسلامی ایران آغاز شده وتاکنون ادامه دارد .

هر یک از جنگ ها و کودتاهای با اهدافی تصرف سرزمینی، تجزیه، تسلیم، فروپاشی کشور و براندازی نظام آغاز شدند اما با الطاف الهی و رهبری های داهیانة امام کبیر(ره)، امام شهید(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) و با مقاومت و به میدان آمدن ملت شهیدپرورِ حماسه ساز و اقتدار و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور، نه تنها اهداف خصم دون محقق نشدند بلکه افسانة کاذب شکست ناپذیری دشمن غربی _ صهیونیستی را ابطال و واقعیت ورود قدرت چهارم به عرصة جهانی را بازگو کردند.

در اینجا با تأکید مضاعف و با ضرس قاطع اعلان می شود که وزارت اطلاعات در این «جنگ پنهان دائمی»، ضربات مهلکی به نیروها، افسران اطلاعاتی، اسناد و تأسیسات مختلف اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و غیرنظامی رژیم پوسیدة صهیونیستی وارد کرده که آن رژیم هرگز آنها را علنی نکرده و تا آینده ی قابل پیش بینی، آشکار نخواهد کرد.

اکنون دشمن، هدف براندازی و تجزیه کشور را که در ابتدای جنگ اخیر آشکارا اعلان کرده و با حمله ی نظامی نتوانست محقق سازد، از راه های دیگری پی می جوید.

تشدید فشارهای اقتصادی ، انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه های مزدور ، انجام تحریکات قومی و مذهبی ، اعزام مزدوران گروهکی صهیونیزم برای انجام عملیات تروریستی و تجاوزات مرزی بویژه در شمال غرب و جنوب شرق ایران و انجام انواع عملیات ترور و خرابکاری توسط عوامل گروهکی و عناصر بیگانه در داخل کشور و انجام انواع حملات سایبری خواهد بود .

ما فرزندان گمنام شما در وزارت اطلاعات به شما ملت بزرگ اطمینان می دهیم که در شرایط کنونی نه تنها از پای ننشستیم بلکه در امتثال امر مولا و مقتدایمان حضرت آیت ا... سید مجتبی خامنه ای (دام ظله) با هم عهد خون بستیم، جای خالی همکاران شهید را پر کردیم، عزم ها را جزمتر و گام ها را استوارتر از پیش برداشتیم تا به وظیفة الهی خویش و مسئولیتی که در برابر شهداء داریم، به احسن وجه عمل کنیم.

در پایان از شما ملت همیشه در صحنه تقاضا داریم موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره 113) و یا درگاه های خبری واجا در ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @vaja113 (با تیک آبی) گزارش نمایید.