رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر پاکستان در گفت‌وگویی تلفنی، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و روند‌های دیپلماتیک جاری، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و گمرکی، و نیز تداوم رایزنی‌های مشترک برای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و آقای شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، در گفت‌وگویی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، پیرامون تحولات منطقه‌ای و روند‌های جاری دیپلماتیک نیز به تبادل نظر و رایزنی پرداختند.

رئیس‌جمهور کشورمان در این گفت‌و‌گو، با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه اسلام‌آباد در حمایت از ابتکارات دیپلماتیک و تلاش‌های معطوف به کاهش تنش‌ها و پایان‌بخشی به درگیری‌ها و بحران‌های جاری در منطقه قدردانی کرد.

پزشکیان همچنین اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشور‌های اسلامی در راستای صیانت از ثبات، امنیت و منافع مشترک جهان اسلام را مورد تأکید قرار داد.

نخست‌وزیر پاکستان نیز در این گفت‌و‌گو ضمن ابلاغ تبریک عید سعید قربان به رئیس‌جمهور، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد که روند‌های دیپلماتیک در حال پیگیری، در آینده‌ای نزدیک به نتایج نهایی، مؤثر و پایدار منتهی شود و زمینه‌ساز تقویت صلح، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای گردد.

در ادامه این تماس تلفنی، دو طرف با تأکید بر عمق روابط تاریخی، فرهنگی و برادرانه میان تهران و اسلام‌آباد، راه‌های توسعه و ارتقای همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، ترانزیتی و گمرکی را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات فیمابین تأکید کردند.