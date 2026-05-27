به مناسبت عید سعید قربان، خیرین نیک‌اندیش لرستانی با هدف ترویج فرهنگ انفاق و همدلی، اقدام به توزیع گوشت قربانی بین خانواده‌های نیازمند کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها گفت: به مناسبت عید سعید قربان بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها ۲۵ رأس گوسفند نذری بین نیازمندان توزیع شد.

بیرانوند افزود: برای خرید این تعداد گوسفند ۷۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

همچنین بنیاد خیریه علی دولتشاه نیز هزار و ۵۰۰ کیلو گوشت قرمز را بین محله‌های مختلف شهر خرم آباد و شهر‌های ساوه، اسلامشهر و شهر ری توزیع کرد.



