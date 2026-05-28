به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: هدف ما ورود به اقتصاد دانش‌بنیان دریایی است.

مرتضی بختیاری، از همکاری‌های راهبردی این دانشگاه با دستگاه‌های متولی برای ایجاد تحول ملموس در اقتصاد دریایی استان خبر داد.

وی با اشاره به نقش محوری این همکاری‌ها گفت: هدف ما خروج از رویکرد‌های سنتی و ورود به اقتصاد دانش‌بنیان دریایی است.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر همچنین از تهیه برنامه آموزش مهارت‌محور حوزه دریا با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت. .

بختیاری تصریح کرد: این برنامه می‌تواند نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع دریایی استان را تأمین کند.

وی از تقویت همکاری‌های مشترک با اداره کل شیلات استان به عنوان یکی از برنامه‌های آتی دانشگاه نام برد.

رئیس این دانشگاه گفت: فعال سازی مرکز تحقیقات شیلات چوئبده، تأسیس پارک علم و فناوری شیلات در دانشگاه و تدوین برنامه‌های فناورانه حوزه شیلات از محور‌های اصلی این همکاری است.

بختیاری تأکید کرد: این اقدامات زمینه‌ساز جهشی پایدار در اقتصاد دریایی خوزستان خواهد بود.