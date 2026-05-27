به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی ایران در افغانستان امروز در پیامی به مناسبت عید سعید قربان اعلام کرد: امروز جهان اسلام در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و حمایت آشکار سیاسی، نظامی و رسانه‌ای دولت تروریستی آمریکا از این جنایات، ماهیت واقعی نظام سلطه و چهره حقیقی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخته است. سکوت نهاد‌های بین‌المللی در برابر کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان بی‌دفاع، بیانگر بحران عمیق اخلاقی در ساختار نظم تک‌قطبی حاکم بر جهان معاصر است.

وی افزود: ملت ایران نیز طی دهه‌های گذشته همواره در معرض دشمنی‌های آشکار نظام سلطه قرار داشته است؛ از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و فشار‌های همه‌جانبه گرفته تا جنگ تحمیلی، اقدامات تروریستی و پروژه‌های پیچیده بی‌ثبات‌سازی. جنگ ۴۰ روزه که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های استکباری علیه ملت ایران شکل گرفت، تنها بخشی از این دشمنی تاریخی بود؛ جنگی که ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت ملی و رهبری الهی، با عزت و سربلندی از آن عبور کرد.

حسینی تصریح کرد: شهادت رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، جمعی از فرماندهان ایران، رهبران جبهه مقاومت، دانشمندان برجسته و مردم بی‌گناه در اقدامات تروریستی، نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نکرد، بلکه عزم ملت‌های آزاده را برای مقابله با تروریسم دولتی و سیاست‌های تجاوزکارانه استکبار جهانی به رهبری دولت تروریسیتی امریکا مستحکم‌تر ساخته است.

وی افزود: آنچه امروز در منطقه جریان دارد، صرفاً یک درگیری سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تقابل دو گفتمان در عرصه جهانی است؛ از یک سو، گفتمان سلطه، اشغال، تحقیر ملت‌ها و تحمیل نظم ناعادلانه تک‌قطبی، و از سوی دیگر، گفتمان مقاومت، عدالت خواهی، استقلال ملت‌ها و دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی است.

رایزن فرهنگی ایران خاطر نشان کرد: ملت شریف افغانستان که سال‌ها در برابر اشغال، تروریسم و مداخلات خارجی ایستادگی کرده‌اند، امروز نیز می‌توانند در مسیر تقویت وحدت اسلامی، تعمیق همکاری‌های فرهنگی و گسترش گفتمان مقاومت، نقش مهم و اثرگذاری ایفا کند.