رایزن فرهنگی ایران در افغانستان اعلام کرد: اقدامات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها عزم ملت ایران بلکه اراده ملتهای آزاده را مستحکمتر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی ایران در افغانستان امروز در پیامی به مناسبت عید سعید قربان اعلام کرد: امروز جهان اسلام در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و حمایت آشکار سیاسی، نظامی و رسانهای دولت تروریستی آمریکا از این جنایات، ماهیت واقعی نظام سلطه و چهره حقیقی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخته است. سکوت نهادهای بینالمللی در برابر کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان بیدفاع، بیانگر بحران عمیق اخلاقی در ساختار نظم تکقطبی حاکم بر جهان معاصر است.
وی افزود: ملت ایران نیز طی دهههای گذشته همواره در معرض دشمنیهای آشکار نظام سلطه قرار داشته است؛ از تحریمهای ظالمانه اقتصادی و فشارهای همهجانبه گرفته تا جنگ تحمیلی، اقدامات تروریستی و پروژههای پیچیده بیثباتسازی. جنگ ۴۰ روزه که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای استکباری علیه ملت ایران شکل گرفت، تنها بخشی از این دشمنی تاریخی بود؛ جنگی که ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت ملی و رهبری الهی، با عزت و سربلندی از آن عبور کرد.
حسینی تصریح کرد: شهادت رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنهای، جمعی از فرماندهان ایران، رهبران جبهه مقاومت، دانشمندان برجسته و مردم بیگناه در اقدامات تروریستی، نهتنها اراده ملت ایران را تضعیف نکرد، بلکه عزم ملتهای آزاده را برای مقابله با تروریسم دولتی و سیاستهای تجاوزکارانه استکبار جهانی به رهبری دولت تروریسیتی امریکا مستحکمتر ساخته است.
وی افزود: آنچه امروز در منطقه جریان دارد، صرفاً یک درگیری سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تقابل دو گفتمان در عرصه جهانی است؛ از یک سو، گفتمان سلطه، اشغال، تحقیر ملتها و تحمیل نظم ناعادلانه تکقطبی، و از سوی دیگر، گفتمان مقاومت، عدالت خواهی، استقلال ملتها و دفاع از ارزشهای انسانی و الهی است.
رایزن فرهنگی ایران خاطر نشان کرد: ملت شریف افغانستان که سالها در برابر اشغال، تروریسم و مداخلات خارجی ایستادگی کردهاند، امروز نیز میتوانند در مسیر تقویت وحدت اسلامی، تعمیق همکاریهای فرهنگی و گسترش گفتمان مقاومت، نقش مهم و اثرگذاری ایفا کند.