بیش از ۳۰ هزار زائر ایرانی، پس از فریضه قربانی، حلق و تقصیر، حاجی و حاجیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زائران ایرانی حاضر در سرزمین منا امروز دهم ذی‌الحجه، اعمال اصلی این روز را با موفقیت و در فضایی معنوی به پایان رساندند و پس از رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر، از احرام خارج شدند و اکنون در نخستین شب بیتوته در منا به عبادت، دعا و راز و نیاز مشغول هستند.

کاروان‌های بانوان اهل تشیع برای رمی جمره راهی جمرات شدند و پس از آن زائران اهل سنت و سپس آقایان اهل تشیع که از مشعرالحرام وارد منا شده بودند، از صبح روز دهم به سوی جمرات عزیمت کردند.

با وجود گرمای هوا و ازدحام گسترده جمعیت در مسیرها، عملیات انتقال و بازگشت زائران با آرامش و نظم مطلوبی دنبال شد و تمامی زائران ایرانی تا پیش از ظهر موفق شدند رمی جمره عقبه را انجام دهند و به چادر‌های محل استقرار خود در منا بازگردند.

همزمان، روند قربانی نیز با هماهنگی کامل انجام شد و تا بعدازظهر امروز پایان یافت.

زائران پس از اطمینان از انجام قربانی، برای آقایان با انجام دادن حلق و برای بانوان با تقصیر، از احرام خارج شدند و فضای منا رفته‌رفته رنگ و بوی شکرگزاری، آرامش و عبادت به خود گرفت.

امشب زائران ایرانی در نخستین شب بیتوته در منا، پس از پشت سر گذاشتن اعمال سنگین و فشرده روز دهم، در خیمه‌های منا مشغول دعا، نیایش و استراحت هستند تا برای ادامه اعمال ایام تشریق آماده شوند.

در روز دهم ذی‌الحجه همچنین طرح جدید سازمان حج و زیارت برای مدیریت بهتر تردد و خدمات‌رسانی به زائران در این روز اجرایی شد؛ طرحی که در آن راهنمایان، پزشکان و عوامل اجرایی کاروان‌ها در کنار گروه‌های هزار نفری زائران حضور داشتند و از لحظه حرکت تا بازگشت، کاروان‌ها را همراهی کردند.

این برنامه که با هدف کاهش مشکلات احتمالی در مسیر‌های پرتردد جمرات اجرا شد، نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران، کاهش موارد گمشدگی و همچنین رسیدگی سریع‌تر به شرایط جسمی و درمانی زائران ایفا کرد و روند خدمت‌رسانی در یکی از حساس‌ترین مراحل حج تمتع را روان‌تر ساخت.