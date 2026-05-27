نشست آموزشی استقرار سامانه «فؤاد» در استان لرستان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: باهدف تمرکز بر کیفیت خدمات اداری و پاسخگویی مسئولان نشست آموزشی استقرار سامانه «فؤاد» در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
احسان عارفیان افزود: سامانه فوریتهای اداری کشور (فؤاد) نقش مهمی در ارتقا پاسخگویی مؤثر و مطلوب در نظام اداری دارد و از نظر تنظیم هزینه وارده به دولت و ارایه خدمات باکیفیت به مردم، بسیار حایز اهمیت است.
عارفیان در این نشست تأکید کرد که کیفیت بالای خدماترسانی و پاسخگویی صحیح، باید همواره سرلوحه فعالیت همه کارمندان و دستگاههای دولتی باشد.
وی خاطرنشان کرد؛ تمرکز اصلی دولت در برابر شهروندان، باید بر افزایش کارایی، شفافیت و بهبود نتایج عملکرد مستمر باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت در پایان تأکید کرد: استقرار سامانه فؤاد، گامی راهبردی در راستای نظارت بر کیفیت خدمات اداری و تضمین حق شهروندان برای برخورداری از پاسخگویی مسئولان است تا فرآیند خدمترسانی با استانداردهای لازم مطابقت داشته باشد.