به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان از جاری شدن آب در زاینده‌رود از یکشنبه دهم خرداد به مدت حدود سه ماه خبر داد و از هم وطنان درخواست کرد برای سفر و دیدن زیبایی های اصفهان در بهار به این شهر تاریخی و گردشگری سفر کنند .

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان گفت: از روز یکشنبه دهم خرداد ۱۴۰۵، پس از حدود یک سال خشکی، آب در بستر زاینده‌رود جاری می‌شود و این رودخانه به خانه‌اش بازمی‌گردد.

وی افزود: جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان به مدت حدود سه ماه ادامه خواهد داشت و فرصتی استثنایی برای گردشگران فراهم می‌کند تا اصفهان را در زیباترین فصل سال، با زاینده‌رودی پرآب، تجربه کنند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: تمام زیرساخت‌های شهری، خدماتی و امنیتی آماده میزبانی از مسافران است. همچنین برای گردشگرانی که خواهان سفر ارزان‌تر و طبیعت‌گردی هستند، کمپ گردشگری باغ فدک و باغ ارغوان آماده شده است. مسافران می‌توانند با چادرزنی در این کمپ‌ها، اقامتی مقرون‌به‌صرفه و لذت‌بخش در کنار طبیعت بهاری اصفهان تجربه کنند.

جمالی‌نژاد تاکید کرد: این دو اقامتگاه با امکانات اولیه نظیر سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی و نور کافی تجهیز شده‌اند و خانواده‌ها می‌توانند با خیالی آسوده از این فضاها استفاده کنند.

کریم‌بیگی، مدیرعامل انجمن هتلداران استان اصفهان، نیز با بیان اینکه ۲۲۰ هتل با ۶ هزار تخت آماده پذیرش مسافران است، گفت: هتل‌های اصفهان برای حمایت از گردشگران و رونق سفر در فصل بهار، تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند. مسافران می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های رزرواسیون یا تماس مستقیم با هتل‌ها، از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که سفر به اصفهان برای همه اقشار با هر بودجه‌ای از اقامت در هتل‌های لوکس تا چادرزنی در کمپ‌های باغ فدک و باغ ارغوان امکان‌پذیر باشد.

شهروندان اصفهانی نیز از مسافران برای سفر به اصفهان دعوت کرده‌اند و تأکید دارند که برای مهمان زیر پایشان چشم می‌گذارند .