زاینده رود اصفهان دهم خرداد جاری می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان از جاری شدن آب در زایندهرود از یکشنبه دهم خرداد به مدت حدود سه ماه خبر داد و از هم وطنان درخواست کرد برای سفر و دیدن زیبایی های اصفهان در بهار به این شهر تاریخی و گردشگری سفر کنند .
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان گفت: از روز یکشنبه دهم خرداد ۱۴۰۵، پس از حدود یک سال خشکی، آب در بستر زایندهرود جاری میشود و این رودخانه به خانهاش بازمیگردد.
وی افزود: جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان به مدت حدود سه ماه ادامه خواهد داشت و فرصتی استثنایی برای گردشگران فراهم میکند تا اصفهان را در زیباترین فصل سال، با زایندهرودی پرآب، تجربه کنند.
استاندار اصفهان تأکید کرد: تمام زیرساختهای شهری، خدماتی و امنیتی آماده میزبانی از مسافران است. همچنین برای گردشگرانی که خواهان سفر ارزانتر و طبیعتگردی هستند، کمپ گردشگری باغ فدک و باغ ارغوان آماده شده است. مسافران میتوانند با چادرزنی در این کمپها، اقامتی مقرونبهصرفه و لذتبخش در کنار طبیعت بهاری اصفهان تجربه کنند.
جمالینژاد تاکید کرد: این دو اقامتگاه با امکانات اولیه نظیر سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی و نور کافی تجهیز شدهاند و خانوادهها میتوانند با خیالی آسوده از این فضاها استفاده کنند.
کریمبیگی، مدیرعامل انجمن هتلداران استان اصفهان، نیز با بیان اینکه ۲۲۰ هتل با ۶ هزار تخت آماده پذیرش مسافران است، گفت: هتلهای اصفهان برای حمایت از گردشگران و رونق سفر در فصل بهار، تخفیفهای ویژهای در نظر گرفتهاند. مسافران میتوانند با مراجعه به سامانههای رزرواسیون یا تماس مستقیم با هتلها، از این تخفیفها بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که سفر به اصفهان برای همه اقشار با هر بودجهای از اقامت در هتلهای لوکس تا چادرزنی در کمپهای باغ فدک و باغ ارغوان امکانپذیر باشد.
شهروندان اصفهانی نیز از مسافران برای سفر به اصفهان دعوت کردهاند و تأکید دارند که برای مهمان زیر پایشان چشم میگذارند .