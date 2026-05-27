تداوم شبهای اقتدار و افتخارمردم قم در سنگر خیابان
مردم قم درشبهای اقتدار و افتخار در سنگر خیابانها و میادین همچنان در حال تاریخ سازی برای آینده ایران اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دشمنان جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۴۷ سال است برای نابودی این نظام مقدس خود را به پیشرفتهترین سلاحهای نظامی مسلح کردهاند، هر بار که با این ملت غیور پنجه در پنجه شدهاند، شکستی تاریخی را برای خود رقم زدهاند، چرا که این ملت مبعوث شده، مردمی که همچنان در حال تاریخ سازی برای آینده ایران اسلامی هستند به سلاحی نامرئی، اما برنده مسلح است؛ سلاحی به نام الله اکبر که هر دشمن تا بن دندان مسلحی را به نابودی میکشاند.