به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ️روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۲۳ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه تاکید کرده: خلیج فارس یک پهنه آبی متعلق به مسلمانان کشورهای منطقه بوده و تجاوز و شرارت های ارتش تروریست امریکایی مهمترین دلیل ناامنی آن در این ایام است. کنترل ونظارت هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و صلابت و اقتدار در حال انجام است.

