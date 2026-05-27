به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: ۶ اکیپ ثابت و سیار برای ساماندهی دام‌های نذری در عید قربان فعال شدند و بر ذبح رایگان دام در کشتارگاه به منظور پیشگیری از بیماری‌های مشترکی همچون تب کریمه کنگو نظارت می کنند.

همزمان با عید سعید قربان، در قالب طرح نذر مهربانی ۴۲ رأس دام به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط نیکوکاران شهرستان بردسکن ذبح و ۸۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از آن، پس از رعایت کامل شیو نامه های بهداشتی، بین خانواده‌های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان توزیع شد.

آقای مبارکی با اشاره به اینکه نیاز شهرستان روزانه ۳۰ تا ۳۵ تن گوشت مرغ است گفت: تنها نیمی از این مقدار در حال حاضر در نیشابور تولید می‌شود که با ساخت یک واحد ۶۰۰ هزار قطعه‌ای پرورش مرغ در آینده نزدیک در نیشابور این کمبود جبران می‌شود.

فرماندار سرخس گفت: برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با متخلفان و محتکران، طی یک عملیات میدانی بیش از ۲ تن مرغ منجمد احتکار شده در این شهرستان کشف و ضبط شد.