بهره برداری از مرکز توانبخشی تخصصی اختلال اوتیسم در کهگیلویه و بویراحمد
چهارمین مرکز توانبخشی تخصصی اختلال اوتیسم با تمرکز بر حرفهآموزی در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد.
سید مهران کشاورز، افزود: چهارمین مرکز توانبخشی تخصصی اختلال اوتیسم یاسوج ویژه پسران بالای ۱۴ با هدف عبور از توانبخشی اولیه و رسیدن به آموزشهای پیشحرفهای و حرفهآموزی برای دستیابی این عزیزان به اشتغال پایدار افتتاح شد.
وی ادامه داد: خدماتی نظیر کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازیدرمانی و هنردرمانی در این مرکز توسط کادر متخصص ارائه میشود.
وی از برنامه ریزی برای اجرای طرح های "خانوادهمحوری" خبر داد و گفت: پیش از این یارانه مددجویان به مراکز پرداخت می شد که از این پس، به خانوادههای بیبضاعت یا کمبضاعتی که از معلولان شدید، بیماران اعصاب و روان یا سالمندان بسترگرا در منزل مراقبت میکنند، پرداخت می شود.
کشاورز از فداکاری خانوادههایی که مسئولیت نگهداری فرزندان خود را در منزل بر عهده گرفته و آنها را به مراکز شبانهروزی واگذار نکردهاند قدردانی کرد.