به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل بهزیستی استان گفت: در حال حاضر سه مرکز ارائه خدمات به بیماران اتیسم زیر ۱۴ سال در شهرستان‌های گچساران، کهگیلویه و بویراحمد فعال است.

سید مهران کشاورز، افزود: چهارمین مرکز توانبخشی تخصصی اختلال اوتیسم یاسوج ویژه پسران بالای ۱۴ با هدف عبور از توانبخشی اولیه و رسیدن به آموزش‌های پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌آموزی برای دستیابی این عزیزان به اشتغال پایدار افتتاح شد.

وی ادامه داد: خدماتی نظیر کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی‌درمانی و هنردرمانی در این مرکز توسط کادر متخصص ارائه می‌شود.

وی از برنامه ریزی برای اجرای طرح های "خانواده‌محوری" خبر داد و گفت: پیش از این یارانه‌ مددجویان به مراکز پرداخت می شد که از این پس، به خانواده‌های بی‌بضاعت یا کم‌بضاعتی که از معلولان شدید، بیماران اعصاب و روان یا سالمندان بسترگرا در منزل مراقبت می‌کنند، پرداخت می شود.