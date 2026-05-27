به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس گفت: با پیگیری‌های انجام شده برای توسعه شبکه پروازی و گسترش ارتباطات هوایی خارجی بعد از جنگ رمضان، در حال حاضر ۴ نوبت پرواز هفتگی در مسیر رشت ـ بغداد، در مجموع ۸ پرواز رفت و برگشت مسیر رشت ـ بغداد در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت برقرار شده است.

وی با بیان اینکه پرواز مستقیم رشت ـ استانبول هم از ۲۰ خرداد به صورت برنامه‌ای و هفتگی در این فرودگاه برقرار خواهد شد، افزود: همچنین راه‌اندازی پرواز‌های مستقیم رشت به آستراخان روسیه و باکو هم در مراحل نهایی هماهنگی و برنامه‌ریزی قرار دارد.

استاندار گیلان گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ پرواز رفت و برگشت داخلی به صورت هفتگی از فرودگاه سردار جنگل رشت به مقاصد مشهد، شیراز، تهران، آبادان، اهواز، یزد و لامرد برقرار است و خدمات‌رسانی به مسافران در این مسیر‌ها به صورت مستمر ادامه دارد.

هادی حق شناس افزود: نخستین پرواز رفت و برگشت مسیر رشت ـ بغداد هم ساعت ۱۳ و ۵ دقیقه امروز، فرودگاه رشت را به مقصد بغداد ترک کرد.