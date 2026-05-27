به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان اعلام کرد: در پی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر مبنی بر وقوع یک مورد تصادف شدید در محدوده دره خزینه، تیم‌های عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

غلامرضا علی محمدی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه تریلر و یک دستگاه سواری نیسان به‌صورت رخ‌به‌رخ با یکدیگر برخورد کرده‌اند که به دلیل شدت حادثه، عملیات دسترسی به سرنشینان در وضعیت دشواری قرار داشت.

وی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای «تنگ فنی» به‌محض رسیدن به صحنه، با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی ست امداد و نجات جهت خروج فوت‌شدگان، عملیات رهاسازی سرنشین محبوس‌شده در خودروی نیسان را آغاز کردند.

علی محمدی افزود: باوجود تلاش بی‌وقفه و عملیات پیچیده رهاسازی، متأسفانه شدت جراحات وارده منجر به فوت ۲ تن از هموطنان در این سانحه گردید و پیکر آنها پس از طی مراحل قانونی، جهت اقدامات بعدی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.