سرپرست وزارت دفاع در پیامی به وزرای دفاع کشورهای اسلامی، فرارسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت و بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی میان کشورهای مسلمان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار ابنالرضا در این پیام با تبریک عید سعید قربان ،این عید را نماد تسلیم در برابر اراده الهی و مبارزه با شیطان دانست و ابراز امیدواری کرد: موسم حج، به عنوان مظهر وحدت و انسجام مسلمانان جهان، زمینهساز تقویت روح اخوت و همدلی در امت اسلامی می شود.
سرپرست وزارت دفاع همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران طی کمتر از یک سال و در دو نوبت، از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفته و این اقدامات منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی، مردم غیرنظامی و کودکان و دانش آموزان معصوم و تخریب بخشی از زیرساختهای غیر نظامی کشور گردید لکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایات الهی و حمایت ملت قهرمان ایران و مسلمانان و آزادیخواهان جهان توانستند هیمنه و اعتبار دشمنان را با شکستی تاریخی مواجه کنند.
وی در بخش دیگری از این پیام با بیان اینکه آمریکا منافع و امنیت رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار داده است افزود: اولویت آمریکا حمایت از رژیم منحوسی است که طی بیش از ۷ دهه گذشته با اشغال سرزمینهای اسلامی و کشتار بی گناهان و اقدامات شوم دیگر ،قدس شریف که نزد همه پیروان ادیان ابراهیمی مقدس است مورد هتک حرمت قرار داده است.
سرپرست وزارت دفاع در پایان، تقویت گفتوگو و همفکری میان کشورهای اسلامی را مهمترین اولویت جهان اسلام در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت همکاری برای حل مشکلات مسلمانان و احقاق حقوق آنان تأکید کرد.