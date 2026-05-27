وزیر امور خارجه نیوزیلند در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دربارهروابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر امنیت دریانوردی در منطقه و فراتر از آن، تاکید کرد مسئولیت وضعیت کنونی در تنگه هرمز مستقیما و منحصرا متوجه متجاوزان است و جامعه جهانی میبایست این دو رژیم را به خاطر نقض فاحش منشور ملل متحد و تجاوز نظامی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل پاسخگو کند.
وزیر امور خارجه نیوزیلند با حمایت از تلاشهای دیپلماتیک بهویژه روند مذاکرات اسلامآباد، ابراز امیدواری کرد وضعیت امنیتی و کشتیرانی در منطقه هرچه سریعتر به وضعیت باثبات برسد.