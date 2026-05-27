با تشکیل ستاد نظارت بر بازار در خراسان رضوی ۱۸ واحد صنفی متخلف در مشهد با دستور قضات تعزیرات پلمب و از ادامه کارشان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در دو هفته اخیر سه هزار و ۹۵۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر مشهد انجام گرفت که به تشکیل ۵۷۲ پرونده تخلف منجر شد.
محسن صیادی افزود: در این مدت ۵۳۵ شکایت مردمی پیرامون گرانفروشی بهصورت حضوری در مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد ثبت شد که با پیگیریهای قاطعانه ۱۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال وجه اضافه دریافتی به شاکیان بازگردانده شد.
وی بیان کرد: همچنین برای سایر واحدهای متخلف ۱۶۳ پرونده تعزیری تنظیم و برای برخورد قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی در مشهد فعالیت دارند.