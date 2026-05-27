لشکریان خدا هر شب به میدان می‌آیند و نوای الله اکبر سر می‌دهند؛ نوایی که روایت حقارت جبهه کفر در برابر ابرقدرت مطلق کائنات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ هشتاد و هفتمین شب حضور را هم سپری کردیم؛ با اقتداری که واژه کبیر الله اکبر به جان و قدم‌هایمان داد؛ واژه‌ای که طنینش، دشمن مغرور را هم به تسلیم واداشته است.

حمایت قاطع از خط رهبر شهید و ولی فقیه زمان، دفاع از آرمان‌ها تا پای جان و تسلیم ناپذیری در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان، هر شب در خیابان‌های سراسر استان، فریاد زده می‌شود.