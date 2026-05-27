مرکز مدیریت راه‌های کشور به منظور هوشمندسازی اطلاع‌رسانی سفر و کاهش سوانح جاده‌ای، بازوی رسمی «۱۴۱» را در پیام‌رسان بله راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی پیامرسان «بله»، با فعال‌سازی بازوی ۱۴۱، کاربران این پیامرسان می‌توانند پیش از آغاز سفر‌های خود، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی تمامی جاده‌های کشور مطلع شوند.



این سامانه با ارائه نقشه‌های ترافیکی به‌روز و تفکیک‌شده برای هر استان، به رانندگان کمک می‌کند تا با آگاهی از محور‌های مسدود و محدودیت‌های ترافیکی، مناسب‌ترین مسیر را برای تردد انتخاب کنند.

از ویژگی‌های متمایز این ابزار در بله، قابلیت ارائه اخبار جاده‌ها در قالب محتوای صوتی و متنی است که ایمنی کاربران در حین رانندگی را افزایش می‌دهد.

همچنین امکان مسیریابی هوشمند و استعلام وضعیت دوربین‌های نظارتی، از دیگر خدماتی است که در راستای تحقق «سفر هوشمند» در دسترس عموم قرار گرفته است.