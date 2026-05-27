آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و هادی حق شناس استاندار در پیامی مشترک رسیدن دهه امامت و ولایت را به مردم بصیر و ولایتمدار استان تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در متن این پیام مشترک آمده است: متن پیام بدین شرح است:
دهه مبارک امامت و ولایت، تجلیگاه پیوند ناگسستنی نبوت و امامت و فصل بیبدیل تجدید میثاق با آرمانهای بلند اسلام ناب محمدی (ص) است. این ایام نورانی که از عید سعید اضحى، تجلیگاه عبودیت و ایثار ابراهیمی آغاز و به عید غدیر خم، سالروز اتمام نعمت و اکمال دین ختم میشود، فرصتی مغتنم برای تبیین والاترین ارزشهای انسانی در سایهسار هدایت علوی است.
غدیر، تنها یک واقعه تاریخی در جغرافیای حجاز نیست؛ بلکه چشمه ساری همیشه جوشان از بصیرت، عدالت و ولایتمداری است که هویت شیعی و تمدن اسلامی ما بر مدار آن میچرخد.
حقیقتِ غدیر، استمرار خط رسالت و تضمینکننده سعادت بشری است که در عصر حاضر در قامت «نظام مقدس جمهوری اسلامی» و تحت زعامت حکیمانه ولایت مطلقه فقیه، تبلور یافته است.
در شرایطی که ملت بزرگ ایران در برابر تهدیدها و دشمنیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی با صلابت ایستاده و دشمنان این مرز و بوم با بهرهگیری از جنگ ترکیبی و فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانهای به دنبال ایجاد تفرقه هستند، وحدت و همدلی مردم ایران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، بار دیگر به عنوان مهمترین مؤلفه اقتدار ملی جلوهگر شده است.
اینجانبان ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن این دهه خجسته به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و عموم ملت شریف ایران، به ویژه مردم ولایتمدار، متدین و بصیر استان گیلان که همواره پیشتاز در عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) بودهاند، صمیمانه از درگاه خداوند متعال مسألت داریم که همهی ما را در زمره رهروان راستین راه امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) قرار داده و توفیق خدمت خالصانه تحت لوای پرچم ولایت را عنایت فرماید.
امید است در این ایام مبارک، با بهرهگیری از فیوضات معنوی و تبیین دقیق معرفت غدیر، بیش از پیش در مسیر تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی و اعتلای نام ایران عزیز گام برداریم.
آیت الله رسول فلاحتی دکتر هادی حق شناس
نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت استاندار گیلان