به گفته کارشناس هوایی پیش‌نویس آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های هواپیمایی موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه، در حالی به مراحل نهایی تصویب در هیات وزیران نزدیک می‌شود که فعالان صنعت نسبت به پیامد‌های برخی مواد آن هشدار می‌دهند.

آرمان بیات ،کارشناس هوایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی حکایت از آسیب‌دیدگی حدود ۳۰ درصد از ناوگان هوایی کشور در جریان جنگ اخیر، افزایش میانگین سنی به نزدیک ۳۰ سال و بازنشستگی قریب‌الوقوع نیمی از ناوگان طی پنج سال آینده دارد.

در چنین بستری و با توجه به آسیب اقتصادی جدی به صنعت هوانوردی و بازیگران آن، آنچه ضرورت حیاتی دارد، طراحی مقرراتی تسهیل‌گر برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، توسعه کسب و کار و بهسازی ناوگان منطبق با نیاز کشور است؛ اما بررسی مواد ۷ و ۸ این آیین‌نامه، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.

وی افزود : ماده ۷ آیین نامه مذکور برای دریافت پروانه بهره‌برداری نوع A که مربوط به هواپیماهای بیش از ۱۹ صندلی است، حداقل پنج فروند هواپیما را با شرط مالکیت قطعی سه فروند تعیین کرده این در حالی است که در نظام‌های پیشرفته هوانوردی جهان، بیش از نیمی از ناوگان از طریق قراردادهای لیزینگ عملیاتی تأمین می‌شود اصرار بر مالکیت در این پیش‌نویس، عملاً صنعت نوپای لیزینگ هوایی ایران را از رونق می‌اندازد و سرمایه‌گذاران را ناگزیر به بلوکه کردن منابع در دارایی‌های فیزیکی می‌کند.



بیات افزود:آنچه کشور به آن نیاز دارد، حداقل ناوگان متناسب با نوع فعالیت است، نه الزام به مالکیت که بازتولید مدل‌های بازدارنده محسوب می‌شود.



این کارشناس هوایی ادامه داد:ماده ۷ آیین نامه، میان هواپیماهای بزرگ و کوچک (زیر ۱۹ صندلی)، تحت عنوان پروانه بهره برداری A و B تفکیک قائل شده، اما برای هواپیماهای منطقه‌ای با ظرفیت بین ۱۹ تا ۱۰۵ صندلی هیچ دسته‌بندی مستقلی پیش‌بینی نکرده است. این در حالی است که نیاز اساسی کشور، توسعه شبکه کوتاه برد منطقه ای برای برقراری شبکه پروازی فرودگاه‌های کوچک و اتصال آنها به فرودگاه های اصلی است.



بیات گفت:مهم‌ترین چالش ساختاری آیین نامه به ماده ۸ آن بازمی‌گردد. بر اساس این ماده، متقاضی پروانه نوع B (هواپیماهای زیر ۱۹ صندلی) که با یک فروند هواپیما و کفایت مالی ۱۰۰ هزار یورویی مجاز به شروع فعالیت است، اگر بخواهد پرواز برنامه‌ای (منظم) در مسیرهای خیلی کوتاه کمتر از ۵۰۰ کیلومتر، انجام دهد، ناگهان ملزم به تأمین کفایت مالی ۳۰ میلیون یورویی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، یک شرکت با هواپیمای پیستونی ۹ نفره و ارزش بازار حدود ۵۰۰ هزار دلار، برای اجرای یک برنامه منظم پروازی باید توان مالی معادل ۶۰ برابر ارزش ناوگان خود اثبات کند. این نسبت نامتعارف، هیچ توجیه اقتصادی و عملیاتی ندارد و در عمل به معنای حذف همه متقاضیان حمل‌ونقل منظم در مسیرهای خیلی کوتاه و کم‌تقاضاست؛ همان مسیرهایی که برای اتصال شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها و تحقق شبکه ترانزیتی کانون و پیرامون و عدالت در دسترسی به حمل‌ونقل هوایی، حیاتی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.



وی تصریح کرد: شرکت‌های موجود که هم‌اکنون پروانه دارند و نیازی به اثبات مجدد کفایت مالی ندارند و هیچ تکلیفی هم در این باره در آیین نامه پیش بینی نشده است، بدون هیچ رقیب تازه‌نفسی به فعالیت ادامه می‌دهند در نقطه مقابل، هر سرمایه‌گذار جدید به ویژه در بخش منطقه‌ای و محلی، با مانعی از الزامات غیرقابل‌گذر مواجه است.

نتیجه آنکه آیین‌نامه پیشنهادی، به جای تسهیل برای توسعه کسب و کارهای هوانوردی، بهسازی ناوگان و گسترش خدمات در فرودگاه‌های کوچک، عملاً به تثبیت ساختار موجود و محدودسازی عرضه منجر خواهد شد.

کارشناس هوایی با پیشنهاد حذف شرط مالکیت از ماده ۷ و جایگزینی آن با اجاره بلندمدت معتبر بیان کرد:تفکیک دسته ناوگان منطقه‌ای (۱۹ تا ۱۰۵ صندلی) با حداقل دو فروند، حذف شرط انطباق متقاضیان پروانه بهره برداری نوع B با نوع A از ماده ۸ و بازتعریف کفایت مالی به صورت پلکانی مبتنی بر مدل کسب و کار شبکه ای و منطقه ای و همچنین سایز و ظرفیت ناوگان هوایی، برای آینده صنعت هوانوردی ایران با ایجاد بستر جهت رونق اقتصاد هوانوردی، توسعه کسب و کار و خود ترمیمی پس از آسیب های وارده پس از دوره دفاع مقدس سوم، ضروری است.

وی در پایان یاداور شد: عدم اصلاحات آیین نامه مذکور، نه تنها بحران فرسودگی ناوگان را حل نخواهد کرد، بلکه مانع از توسعه کسب و کارهای جدید،جذابیت سرمایه گذاری، اشتغال زایی و تقویت اقتصاد صنعت و زنجیره تامین آن میگردد؛ و فرودگاه‌های کوچک و شهرهای کمتر برخوردار را نیز سال‌ها از داشتن پروازهای منظم محروم نگاه می‌دارد. آنچه امروز در پیش‌نویس آیین‌نامه دیده می‌شود، ردپای رویکردی است که به جای توسعه، بر انحصار مهر تأیید می‌زند.