به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری میان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رئیس بنیاد مستضعفان کشور، نشستی مشترک و کارشناسی با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و معاونان وی با مدیرکل هدلینگ‌های بنیاد مستضعفان برگزار شد.

در این نشست، جزئیات اعزام ده هزار نفر از دانشجویانی که تاکنون توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را نیافته‌اند، بررسی شد و برنامه‌ریزی دقیق قرار گرفت. بر اساس توافقات صورت‌گرفته، اولویت اعزام با دانشجویان ساکن استان‌های محروم و کمتربرخوردار خواهد بود تا عدالت زیارتی و فرهنگی نیز در کنار عدالت آموزشی محقق شود.

مهم‌ترین محور‌های این نشست عبارت بودند از:

· برنامه‌ریزی برای اعزام ده هزار نفر در قالب کاروان‌های دانشجویی در بازه‌های زمانی مشخص.

· اختصاص اولویت به دانشجویان زائر اولی که تاکنون مشهد مقدس تشرف پیدا نکرده‌اند.

· توجه ویژه به دانشجویان مناطق محروم و کم‌برخوردار به عنوان بستر اصلی محرومیت‌زدایی زیارتی.

· طراحی برنامه فرهنگی پر بار و متناسب با نسل جوان در طول سفر، شامل حلقه‌های معرفتی، مسابقات فرهنگی، بازدید از اماکن متبرکه و جلسات بصیرت افزایی.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به همراه دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های سراسر کشور، مسئولیت شناسایی، ثبت‌نام و سازماندهی این دانشجویان را بر عهده خواهند داشت. همچنین بنیاد مستضعفان تأمین کامل هزینه‌های سفر، اسکان، تغذیه زائران را تقبل کرده است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این نشست با قدردانی از نگاه جهادی بنیاد مستضعفان، اعزام ده هزار دانشجوی زائر اولی را «حرکتی ماندگار در تاریخ زیارت دانشجویی» خواند و تأکید کرد که این سفر‌ها صرفاً یک تور زیارتی نیست، بلکه یک اردوی فرهنگی - تربیتی عمیق خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری افزود: ما دنبال این هستیم که دانشجو با معارف رضوی آشنا شود، نه اینکه فقط حرم را ببیند و برگردد.

زمان دقیق ثبت‌نام و نحوه اعلام فراخوان به زودی از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های سراسر کشور اعلام خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط (زائر اولی بودن و سکونت در مناطق محروم یا دارای اولویت) می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر نهاد در دانشگاه خود مراجعه کنند.