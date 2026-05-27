زمینه تشرف ده هزار نفر از دانشجویان زائر اولی به بارگاه ملکوتی ثامنالحجج علیه السلام فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی امضای تفاهمنامه همکاری میان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و رئیس بنیاد مستضعفان کشور، نشستی مشترک و کارشناسی با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و معاونان وی با مدیرکل هدلینگهای بنیاد مستضعفان برگزار شد.
در این نشست، جزئیات اعزام ده هزار نفر از دانشجویانی که تاکنون توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را نیافتهاند، بررسی شد و برنامهریزی دقیق قرار گرفت. بر اساس توافقات صورتگرفته، اولویت اعزام با دانشجویان ساکن استانهای محروم و کمتربرخوردار خواهد بود تا عدالت زیارتی و فرهنگی نیز در کنار عدالت آموزشی محقق شود.
مهمترین محورهای این نشست عبارت بودند از:
· برنامهریزی برای اعزام ده هزار نفر در قالب کاروانهای دانشجویی در بازههای زمانی مشخص.
· اختصاص اولویت به دانشجویان زائر اولی که تاکنون مشهد مقدس تشرف پیدا نکردهاند.
· توجه ویژه به دانشجویان مناطق محروم و کمبرخوردار به عنوان بستر اصلی محرومیتزدایی زیارتی.
· طراحی برنامه فرهنگی پر بار و متناسب با نسل جوان در طول سفر، شامل حلقههای معرفتی، مسابقات فرهنگی، بازدید از اماکن متبرکه و جلسات بصیرت افزایی.
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به همراه دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشور، مسئولیت شناسایی، ثبتنام و سازماندهی این دانشجویان را بر عهده خواهند داشت. همچنین بنیاد مستضعفان تأمین کامل هزینههای سفر، اسکان، تغذیه زائران را تقبل کرده است.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این نشست با قدردانی از نگاه جهادی بنیاد مستضعفان، اعزام ده هزار دانشجوی زائر اولی را «حرکتی ماندگار در تاریخ زیارت دانشجویی» خواند و تأکید کرد که این سفرها صرفاً یک تور زیارتی نیست، بلکه یک اردوی فرهنگی - تربیتی عمیق خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد طاهری افزود: ما دنبال این هستیم که دانشجو با معارف رضوی آشنا شود، نه اینکه فقط حرم را ببیند و برگردد.
زمان دقیق ثبتنام و نحوه اعلام فراخوان به زودی از طریق پایگاههای اطلاعرسانی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و دفاتر نهاد رهبری در دانشگاههای سراسر کشور اعلام خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط (زائر اولی بودن و سکونت در مناطق محروم یا دارای اولویت) میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر نهاد در دانشگاه خود مراجعه کنند.