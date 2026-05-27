تیم نساجی مازندران در هفته بیست و ششم لیگ دسته یک فوتبال، مقابل میزبانش مس کرمان ۲ بر ۱ به برتری رسید.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیدار‌های هفته بیست و ششم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ با انجام ۹ بازی در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در یکی از دیدار‌های این هفته؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷ امروز در کرمان به مصاف مس این شهر رفت.

شاگردان رضا عنایتی پس از برد شیرین هفته گذشته مقابل نود ارومیه، امروز و در حالیکه تنها یک امتیاز با صدر جدول فاصله داشتند به مصاف حریف کرمانی رفتند.

در این بازی ابتدا ابوالفضل نظری در دقیه ۸ میزبان را پیش انداخت، اما بازیکنان نساجی دست از تلاش برنداشتند و در وقت‌های اضافه نیمه نخست توسط علی نصیری به گل مساوی دست یافتند.

در نیمه دوم هم؛ بازیکنان نساجی به تلاش خود ادامه دادند تا اینکه در دقیقه ۷۰ امید فهمی گل دوم نساجی را وارد دروازه مس کرمان کرد تا نساجی پیروز این بازی حساس باشد.

شاگردان رضا عنایتی برای باز پس گیری صدر جدول، در این بازی به دنبال سه امتیاز حیاتی بودند که موفق به این مهم شدند.

نساجی اکنون با این پیروزی ۵۳ امتیازی شد و باید منتظر نتیجه بازی مس شهر بابک مقابل سایپا باشد تا در صورت تساوی و یا شکس مس، دوباره صدرنشین لیگ یک شود.

نتایج بازی‌های هفته بیست و ششم لیگ آزادگان:

چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵

مس کرمان ۱ نساجی مازندران ۲

شهرداری نوشهر ۰ پارس جنوبی جم ۲

نود ارومیه ۰ آریو اسلامشهر ۰

نیروی زمینی ۰ هوادار ۰

بعثت کرمانشاه ۲ شناورسازی قشم ۰

داماش گیلان ۰ نفت و گاز گچساران ۱

پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز

سایپا - مس شهر بابک

صنعت نفت آبادان - کارا گستر