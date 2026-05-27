باوجود ادامه بمباران شدید ارتش رژیم صهیونیستی و هشدار این رژیم برای تخلیه منطقه «صور» در جنوب لبنان، رزمندگان حزب الله امروز دست‌کم ۳ عراده تانک را هدف قرار داده و با کمین و حملات پهپادی، شماری از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرنگار شبکه المیادین مستقر در جنوب گفت: رزمندگان مقاومت علاوه بر زخمی کردن شماری از نظامیان اشغالگر اسرائیل، حداقل ۳ عراده تانک آنها از نوع «مرکاوا» را در شهر «زوطر الشرقیه» مورد هدف قرار دادند.

همزمان مجموعه‌ای دیگری از پهپاد‌های حزب الله به شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی و محل‌های تجمع و ادوات زرهی نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان اصابت کرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در این حملات پهپادی دست‌کم یک نظامی زن در شهرک «شومیرا» در منطقه الجلیل غربی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

بنا بر اعلام این رسانه ها، دست کم پنج نظامی صهیونیست بر اثر آتش رزمندگان حزب الله لبنان زخمی و با بالگرد از محل تخلیه شدند و حال یکی از آنها بسیار وخیم گزارش شده است.

در همین حال، بمباران و گلوله باران توپخانه‌ای شهرک‌های مختلف جنوب لبنان ادامه دارد و ارتش رژیم اسرائیل عصر چهارشنبه برای شهروندان لبنانی ساکن شهر صور و محله‌های پیرامون آن «هشدار فوری» تخلیه داده است.

شهرک‌های کفرتبنیت و النبطیه الفوقا، منطقه حدفاصل الهرمل -زغرین، شهر النبطیه، شهرک‌های الدویر و القصیبه و زبدین و مناطق النبی موسی (ع) امروز هدف بمباران ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

اطراف شهرک حربنا، شهرک‌های کفررمان، زفتا، بودای در غرب شهر بعلبک، شهرک جبشیت، منطقه واقع بین شوکین و حاروف، شهرک‌های کوثریه السیاد، قعقعیه الجسر، تفاحتا، عدشیت، میفدون، کفرجوز و کفرحونه نیز زیر بمباران شدید قرار دارند.

بنا به گزارش شبکه لبنانی راصد، مناطق و روستا‌های ناحیه النبطیه از دیروز هدف بیش از ۳۰۰ مورد بمباران قرار داشته‌اند، اما با این حال، رزمندگان مقاومت از کمینگاه‌های خود بیرون می‌آیند و از فاصله صفر با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر می‌شود.

منابع خبری لبنان از صبح امروز چهارشنبه از آغاز موج جدید حملات پهپادی حزب الله به اهداف صهیونیست نشین در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی و درگیری رزمندگان مقاومت از فاصله صفر با نظامیان رژیم صهیونیستی با وجود ادامه بمباران‌های شدید این رژیم خبر داده بودند. یکی از مهمترین محور‌های درگیری‌های امروز در اطراف شهرک «زوطر الشرقیه» در جنوب لبنان بوده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیرو‌های این رژیم به بمباران روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان و تخریب گسترده خانه‌ها و اماکن عمومی ادامه می‌دهند.

در مقابل، حزب‌الله لبنان با آتش پرحجم موشکی و پهپادی به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی پاسخ داده و شماری از نظامیان صهیونیست را تاکنون کشته و زخمی و ادوات نظامی آنها را منهدم کرده است.