تیمهای بازرسی بهداشتی و شرعی دامپزشکی خرمشهر در عید سعید قربان در سطح شهرستان مستقر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، تیمهای ثابت و سیار دامپزشکی با حضور کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی در نقاط مختلف شهرستان خرمشهر مستقر شدهاند و بر روند ذبح دامهای قربانی نظارت دارند.
کاظم داوودی افزود: هدف از اجرای این طرح، حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی و شرعی در فرآیند ذبح دام است.
او از شهروندان خواست دام مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کرده و ذبح دام را تحت نظارت تیمهای دامپزشکی انجام دهند تا سلامت گوشت مصرفی تضمین شود.