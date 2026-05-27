به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، تیم‌های ثابت و سیار دامپزشکی با حضور کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی در نقاط مختلف شهرستان خرمشهر مستقر شده‌اند و بر روند ذبح دام‌های قربانی نظارت دارند.

کاظم داوودی افزود: هدف از اجرای این طرح، حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی و شرعی در فرآیند ذبح دام است.

او از شهروندان خواست دام مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کرده و ذبح دام را تحت نظارت تیم‌های دامپزشکی انجام دهند تا سلامت گوشت مصرفی تضمین شود.