براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، وزش باد و گرد و غبار مهمترین پدیده جوی طی روزهای آینده استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طبق پیش بینی‌ها تا روز جمعه هفته جاری پدیده غالب استان، وزش باد و گرد و غبار خواهد بود.

قدیمی افزود: روز جمعه شدت وزش باد افزایش می‌یابد و به حد نسبتا شدید تا شدید خواهد رسید که با خیزش و نفوذ گرد و خاک نیز همراه خواهد شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان ادامه داد:احتمال رخداد رگبار‌های خفیف و پراکنده نیز در برخی ارتفاعات در عصر جمعه وجود خواهد داشت. در همین رابطه یک هشدار هواشناسی سطح زرد نیز صادر شده است.

وی با بیان اینکه دمای هوا تا پایان هفته با شیب ملایمی افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: از ابتدای هفته آینده دمای هوای استان کاهشی خواهد شد.

قدیمی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه خیرآباد سلطانیه و چورزق طارم با دمای چهار و ۳۳ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.