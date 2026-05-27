پخش زنده
امروز: -
در حالی که شیوع سویه نادر و کشنده ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نگرانیهای جهانی را برانگیخته است، پژوهشگران با بهرهگیری از قدرت هوش مصنوعی موفق به شناسایی ۱۸ ترکیب دارویی جدید شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشمندان مؤسسه تحقیقاتی ساوتوست در تگزاس با استفاده از نرمافزار هوشمند «رودیوم» و مدلهای زبانی بزرگ مبتنی بر هوش مصنوعی، موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن، ترکیبات ضدویروسی مؤثری را علیه سویه «باندیبوگیو» شناسایی کنند. این ابزارهای هوشمند با شبیهسازی دقیق مولکولی، از میان هزاران گزینه، مواردی را انتخاب کردهاند که بیشترین شانس موفقیت را در بدن انسان دارند.
اهمیت این دستاورد زمانی روشن میشود که بدانیم شیوع اخیر این ویروس در کنگو تاکنون صدها مورد مشکوک و بیش از ۱۳۰ فوتی بر جای گذاشته است. هوش مصنوعی در این پروژه نه تنها به شناسایی مولکولهای مشابه داروی M7 کمک کرده، بلکه با در نظر گرفتن ملاحظات زنجیره تأمین، ترکیباتی را پیشنهاد داده است که تولید انبوه آنها سریعتر و پایدارتر باشد.
قرار است این ۱۸ آنالوگ شناسایی شده توسط هوش مصنوعی، طی هفتههای آینده در آزمایشگاههای سطح بالای مهار زیستی (BSL4) بر روی ویروسهای زنده آزمایش شوند. محققان معتقدند این جهش فناوری، امنیت سلامت جهانی را در برابر شیوع ناگهانی بیماریهای عفونی به طرز چشمگیری افزایش میدهد.