گِلمُهرهای دوران ساسانی در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در آئین رونمایی از گِلمُهرهای دوران ساسانی در موزه باستانشناسی شهرکرد گفت: همگان وظیفه داریم میراثفرهنگی گذشته و اکنون را حفظ و آن را به آیندگان منتقل کنیم.
ملکمحمد قربانپور تأکید کرد: هماکنون در افکار عمومی و در نسل جوان، اطلاعات دقیقی از چهارمحال و بختیاری ندارند و نمیدانند این استان در گذشته چگونه بوده است و چه کسانی در تاریخ آن نقش داشتهاند.
قربانپور تصریح کرد: مطالعه سفرنامهها گنجینهای است که ما را به سمتوسوی شناخت چهارمحال و بختیاری هدایت میکند و از مهمترین این سفرنامهها میتوان به سفرنامه ابنبطوطه، مایکل داگلاس و ناصرخسرو قبادیانی اشاره کرد.
وی با اشاره به رواج دیوانسالاری در ایران، روم و چین در گذشته یادآور شد: تاریخ و ادبیات ایران را وقتی بخوانیم میبینیم که هر یک از آثار ادبی ایران میتواند به تنهایی برای اداره یک کشور کافی باشد.
رئیس پژوهشگاه باستانشناسی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری هم گفت: تاریخ براساس مدارک مکتوب صحبت میکند و از جایی است که خط اختراع شده است و باستانشناسی براساس مستندات، اشیا و یافتهها سخنرانی میکند و در جایی این ۲ به هم میرسند که دوران تاریخی نام دارد.
علیاصغر نوروزی تأکید کرد: مرکز اداری و سیاسی چهارمحال و بختیاری در دوران تاریخی گذشته در شهرهای مختلف بوده که در دورههای مختلف تغییراتی داشته است.
وی افزود: سالهای گذشته در تپه برنکون دهچشمه فارسان ۲ فصل کاوش انجام و یک سایت باستانیای کشف شد که مربوط به دوران ساسانیان بود و بهنظر میرسد مرکز اداری و سیاسی بوده است.
نوروزی به کشف گِلمُهرهایی مختص امنیت اسناد در دوران ساسانیان در تپه برنکون دهچشمه فارسان اشاره و تصریح کرد: در این سایت شواهد، اسناد و آثاری پیدا شد که نشان میدهد این مکان در دوران ساسانیان مرکز سیاسی و اداری بوده است.
وی یادآور شد: این گِلمُهرها در دوران ساسانیان زیاد استفاده میشده و یک سیستم امنیتی بوده است و با اطلاعات آنها میتوان جغرافیای سیاسی دوران ساسانی را تدوین کرد.