معاون اول رئیس جمهور با تبریک عید قربان گفت: امید است این ایام با اقتدار روزافزون کشورمان و ادامه پیروزی‌ها، به روز‌های جشن پیروزی راهبردی ملت بزرگ ایران بدل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: فرا رسیدن عید قربان و آغاز «دهه امامت و ولایت» مبارک باد.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: امید است در سایه مقاومت، وحدت و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این ایام عزیز با اقتدار روزافزون کشورمان و ادامه پیروزی‌ها، به روز‌های جشن پیروزی راهبردی ملت بزرگ ایران بدل شود؛ ان‌شاءالله.