طرح ملی «زنان نوآور، روستا‌های بهره‌ور» در روستای زنجیره علیا و به منظور پیشبرد اهداف صندوق‌های خرد در حوزه کشاورزی، اجرایی شد.

وقتی که خلاقیت زنانه، چاشنی همت و توسعه می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وزارت جهادکشاورزی در بازدید از چند طرح خرد کشاورزی روستای زنجیره علیا گفت: تکمیل زنجیره کسب و کار‌های زنان روستایی در طرح «زنان نوآور، روستا‌های بهره‌ور» به صورت جدی در دستور کار وزارت‌خانه قرار دارد.

ثریا قاسمی افزود: با توجه به تولیدات مختلف زنان روستایی و عشایر و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، تغییرات اقلیمی و کاشت محصولات کم آب‌بر، برنامه‌هایی در دست اقدام است.

مدیرجهاد کشاورزی چرداول نیز گفت: در شهرستان چرداول تعداد ۵ صندوق خرد زنان روستایی در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کند.

قربانی افزود: هر کدام از این صندوق‌ها که کارآفرینی را در اولویت خود قرار داده است، ۲۵ عضو دارد.

وی بر ضرورت اعطای تسهیلات لازم به منظور ارتقاء و توسعه کسب و کار‌های خرد کشاورزی، تأکید کرد.

سیاهی، مدیر هماهنگی ترویج بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان هم گفت: تعداد ۳۱۰ زن تسهیگر در روستا‌های بالای ۵۰ خانوار استان به کشاورزی مشغول هستند که از آموزش‌های ترویجی و عملی کشاورزی به همراه زیرمجموعه‌ها، بهره برده‌اند.

وی افزود: در سال گذشته، بالغ بر ۶ هزار نفر از آموزش‌های مختلف بخش کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایری بهره‌مند شده‌اند.