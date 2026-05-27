طرح ملی «زنان نوآور، روستاهای بهرهور» در روستای زنجیره علیا و به منظور پیشبرد اهداف صندوقهای خرد در حوزه کشاورزی، اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وزارت جهادکشاورزی در بازدید از چند طرح خرد کشاورزی روستای زنجیره علیا گفت: تکمیل زنجیره کسب و کارهای زنان روستایی در طرح «زنان نوآور، روستاهای بهرهور» به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
ثریا قاسمی افزود: با توجه به تولیدات مختلف زنان روستایی و عشایر و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، تغییرات اقلیمی و کاشت محصولات کم آببر، برنامههایی در دست اقدام است.
مدیرجهاد کشاورزی چرداول نیز گفت: در شهرستان چرداول تعداد ۵ صندوق خرد زنان روستایی در حوزه کشاورزی فعالیت میکند.
قربانی افزود: هر کدام از این صندوقها که کارآفرینی را در اولویت خود قرار داده است، ۲۵ عضو دارد.
وی بر ضرورت اعطای تسهیلات لازم به منظور ارتقاء و توسعه کسب و کارهای خرد کشاورزی، تأکید کرد.
سیاهی، مدیر هماهنگی ترویج بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان هم گفت: تعداد ۳۱۰ زن تسهیگر در روستاهای بالای ۵۰ خانوار استان به کشاورزی مشغول هستند که از آموزشهای ترویجی و عملی کشاورزی به همراه زیرمجموعهها، بهره بردهاند.
وی افزود: در سال گذشته، بالغ بر ۶ هزار نفر از آموزشهای مختلف بخش کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایری بهرهمند شدهاند.