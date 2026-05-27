به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پی انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیررسمی درباره فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی و احتمال حذف نام تعدادی از بازیکنان به دلیل آسیب‌دیدگی، بخش رسانه‌ای تیم ملی ضمن تکذیب این شایعات اعلام می‌کند که کادر فنی تیم ملی مطابق با زمان‌بندی و مقررات اعلام‌شده از سوی فیفا، تا آخرین مهلت قانونی برای بررسی شرایط بازیکنان، ارزیابی‌های پزشکی و فنی و در نهایت انتخاب فهرست نهایی ۲۶ نفره تیم ملی فرصت خواهد داشت.

بر همین اساس، از تمامی رسانه‌های محترم، فعالان خبری و صفحات مجازی درخواست می‌شود تا پیش از اعلام رسمی فهرست نهایی از سوی کادر فنی، از هرگونه گمانه‌زنی، انتشار اخبار تأییدنشده و طرح احتمالات درباره حذف بازیکنان خودداری کنند.

بی‌تردید حفظ آرامش، تمرکز و انگیزه بازیکنان تیم ملی در آستانه حضور در جام جهانی، نیازمند همراهی و همکاری مسئولانه رسانه‌ها و افکار عمومی است و اسامی نهایی مسافران جام جهانی در زمان مقرر به صورت رسمی اعلام خواهد شد.