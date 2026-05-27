بیانیه بخش رسانهای تیم ملی فوتبال درباره گمانهزنی مسافران جامجهانی
بخش رسانهای تیم ملی فوتبال درباره برخی گمانهزنیها نسبت به فهرست مسافران جام جهانی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در پی انتشار برخی گمانهزنیها و اخبار غیررسمی درباره فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی و احتمال حذف نام تعدادی از بازیکنان به دلیل آسیبدیدگی، بخش رسانهای تیم ملی ضمن تکذیب این شایعات اعلام میکند که کادر فنی تیم ملی مطابق با زمانبندی و مقررات اعلامشده از سوی فیفا، تا آخرین مهلت قانونی برای بررسی شرایط بازیکنان، ارزیابیهای پزشکی و فنی و در نهایت انتخاب فهرست نهایی ۲۶ نفره تیم ملی فرصت خواهد داشت.
بر همین اساس، از تمامی رسانههای محترم، فعالان خبری و صفحات مجازی درخواست میشود تا پیش از اعلام رسمی فهرست نهایی از سوی کادر فنی، از هرگونه گمانهزنی، انتشار اخبار تأییدنشده و طرح احتمالات درباره حذف بازیکنان خودداری کنند.
بیتردید حفظ آرامش، تمرکز و انگیزه بازیکنان تیم ملی در آستانه حضور در جام جهانی، نیازمند همراهی و همکاری مسئولانه رسانهها و افکار عمومی است و اسامی نهایی مسافران جام جهانی در زمان مقرر به صورت رسمی اعلام خواهد شد.