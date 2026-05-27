در روز عید قربان، شبکه‌های اجتماعی به صحنه‌ای برای بازتاب وحدت و احساس مشترک مسلمانان تبدیل می‌شود؛ جایی که سنت‌های دیرینه در قالبی تازه روایت می‌شوند و پیام همدلی در گستره‌ای جهانی جریان پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عید قربان برای مسلمانان جهان تنها یک جشن مذهبی نیست؛ روایتی زنده از تسلیم، ایثار و همبستگی است که هر سال در دهم ذی‌الحجه بازخوانی می‌شود. در کنار اعمال و نماز‌ باشکوه، اکنون فضای مجازی نیز به صحنه‌ای برای بازتاب این حس جمعی تبدیل شده است؛ جایی که احساس و سنت از مرز‌ها عبور می‌کند.

جنبه تاریخی؛ آزمونی که به رحمت انجامید

ریشه این عید به آزمون الهی حضرت ابراهیم (ع) بازمی‌گردد که به فرمان خدا، آماده قربانی کردن فرزندش اسماعیل شد. اما به اذن خدا و به خواست او، داستان طور دیگری رقم خورد؛ پروردگار اسماعیل را به ابراهیم بخشید و قربانی بزرگی (ذِبح عظیم) نصیب ایشان کرد. از این واقعه به عنوان «آزمایش بزرگ» یاد می‌شود. از آن روز، سنت قربانی هر ساله در منا آغاز شد و به تمام جهان اسلام گسترش یافت.

اهمیت معنوی عید قربان

آنچه در این عید اهمیت دارد، فراتر از هر عمل ظاهری، رسیدن به تقوا و نزدیکی به خداست. قربانی کردن در این روز، نماد بندگی و بریدن از تعلقات است. همچنین روح همبستگی و توجه به دیگران، بخش جدایی‌ناپذیری از این عید محسوب می‌شود.

بازتاب عید در فضای مجازی

در روز عید قربان، شبکه‌های اجتماعی به عرصه‌ای برای بازتاب این حس جمعی تبدیل می‌شود. در میان چهره‌های شاخص، وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس، ضمن تبریک عید، بر همبستگی و همکاری کشور‌های منطقه در شرایط حساس کنونی تأکید کرد. او از «رهبران صلح‌طلب مسلمان» یاد کرد که شانه‌به‌شانه در کنار یکدیگر ایستاده‌اند تا زمینه‌ساز صلح باشند و گفت: «این اتفاق در زمانی بسیار حساس رخ می‌دهد و تاریخ همه آن را ثبت خواهد کرد.»

در سوی دیگر، برخی هنرمندان نیز استوری‌هایی به این مناسبت منتشر کردند.

در روز عید قربان، فضای مجازی حال و هوای دیگری پیدا می‌کند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، تبریک‌های خود را به صورت متن، تصویر و فیلم‌های کوتاه به اشتراک می‌گذارند. بسیاری نیز به یادآوری اعمال و آداب این روز، مانند وقت نماز عید و دعا‌های مرتبط با آن می‌پردازند.

در کنار اینها، فضای مجازی به جایی برای ابراز احساسات مشترک تبدیل می‌شود؛ از خاطره‌گویی گرفته تا دلتنگی برای عزیزانی که در کنار نیستند. همچنین کاربران با تأکید بر همدلی و توجه به دیگران، روح واقعی این عید را بازتاب می‌دهند. به این ترتیب، روز عید قربان در گستره بی‌مرز مجازی، صحنه‌ای از پیوند ایمان، احساس و انسانیت است.

فضای مجازی کاری کرده که عید قربان از محدوده مساجد و کوچه‌ها فراتر رود و به جریانی فرهنگی در سراسر جهان تبدیل شود. ثبت لحظات ناب عید در قالب استوری و پست، خاطره جمعی یک امت را می‌سازد.

عید قربان، چه در روایت تاریخی خود و چه در گستره مجازی امروز، همچنان پیام ایمان، ایثار و مهربانی را تکرار می‌کند. از پیام وزیر امور خارجه گرفته تا پستهنرمندان و کاربران همه بر این نکته اتفاق نظر دارند: این عید فرصتی است برای بازگشت به ریشه‌ها و اعلام همبستگی — چه در مسجد، چه در شبکه‌های اجتماعی.

گزارش از فاطمه کربلایی