خط سوم تولیدی یک شرکت صنایع پلاستیک در صومعهسرا با ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغالزایی ۱۲۰ نفر، امروز با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان به بهرهبرداری رسید.
به گزاری خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ خط سوم یک شرکت صنایع پلاستیک امروز و همزمان با عید سعید قربان با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و جمعی از مدیران استانی و مسئولان شهرستانی در صومعهسرا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
استاندار گیلان در حاشیه آیین افتتاح این خط جدید تولید، با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و توسعه سرمایهگذاری در استان، گفت: امروز در یک روز مبارک، بخشی از خط تولید گونی پلاستیکی در گیلان با ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغالزایی ۱۲۰ نفر به بهرهبرداری رسید که با افتتاح این خط تولید، اشتغالزایی این کارخانه به ۲۵۰ نفر رسیده است.
هادی حقشناس با اشاره به ظرفیت صادراتی این واحد تولیدی، افزود: بیش از ۸۰ درصد محصولات این کارخانه صادر میشود که نشاندهنده کیفیت مناسب تولیدات داخلی و توانمندی صنعتگران ایرانی در بازارهای بینالمللی است.
وی، تأمین بخش عمده مواد اولیه این مجموعه از داخل کشور را از دیگر ویژگیهای مهم این واحد صنعتی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه بخشی از واحدهای تولیدی در جنوب کشور با حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی آسیب دید، اما چرخ تولید در کشور متوقف نشد و با قدرت و سرعت بیشتری در حال حرکت است.
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در کشور و ضرورت صرفه جویی مردم در مصرف برق برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، گفت: اگر مردم در مصرف برق صرفهجویی کنند فعالیت واحدهای تولیدی به میزان ۲ تا ۳ روز در هفته متوقف نمیشود و تولید با ظرفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
این واحد تولیدی در صومعهسرا با زیربنای ۶ هزار متر مربع، در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شده است و میتواند در هر سال ۴ هزار و ۵۰۰ تن گونی پلاستیکی تولید کند.