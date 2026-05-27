به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تمرینات تیم فوتبال امید ایران با وجود تعطیلی رسمی کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان در مرکز ملی برگزار شد.

تمرینی که از ساعت ۱۶:۵۰ آغاز و برای ۸۰ دقیقه در دو بخش مختلف برگزار شد.

حسین عبدی در ابتدای تمرین برای بازیکنان حاضر کلاس درس تئوری گذاشت و ایده‌های فنی خود را به صورت تئوری برای بازیکنان تمرین کرد.

انرژی قابل توجه بازیکنان در نخستین اردوی خود در مسیر آماده سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا در تنیس فوتبالی کاملا مشهود بود.

بازیکنان پس از انجام این تمرین که با کری خوانی بین آنها و فضای صمیمی زیر ۲۳ ساله‌های فوتبال کشور همراه بود به اجرای تمرینات تهاجمی زیرنظر عبدی پرداختند.

دور نخست اردوی تیم امید از ۲۸ اردیبهشت آغاز شده و تا دهم خرداد در تهران ادامه دارد.