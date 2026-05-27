پخش زنده
امروز: -
پذیرش حوزه علمیه برادران چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون آموزش حوزه علمیه استان با اشاره به آغاز ثبتنام طلاب جدید برای پذیرش در حوزه علمیه برادران استان گفت: پذیرش حوزه علمیه همزمان با سراسر کشور آغاز شده است و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت پذیرش، ثبتنام خود را انجام دهند.
حجتالاسلام علیاکبر آقابابایی افزود: ۹ مدرسه علمیه شامل سیدالشهداء (ع) بازفت، امام خامنهای (ره) اردل، امام صادق (ع) فارسان، سفیران هدایت صاحبالزمان (عج) هفشجان، امامیه شهرکرد، قائمیه فرخشهر، حضرت مهدی (عج) بروجن، نورالثقلین گندمان و حضرت ولیعصر (عج) لردگان و نیز مرکز تخصصی شیخ مفید (ره) شهرکرد برای سال تحصیلی جدید اقدام به پذیرش طلبه میکنند.
وی گفت: جوانان مستعد و مشتاق سربازی امام زمان (عج) از مقاطع پایه هشتم، دیپلم و دانشگاهیان میتوانند با مراجعه به پایگاه ارزیابی و سنجش معاونت آموزش حوزههای علمیه کشور به نشانی paziresh.ismc.ir ضمن اطلاع از شرایط جذب، رشتهها و نحوه ورود به حوزه اقدام به نامنویسی کنند.
وی گفت: افراد علاقهمند علاوه بر امکان ثبتنام اینترنتی، میتوانند بهصورت حضوری و با مراجعه به مدارس علمیه سراسر استان اقدام به این کار کنند. متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۳۸۳۲۲۳۳۱۵۹ تماس حاصل کنند.
معاون آموزش حوزه علمیه چهارمحالوبختیاری در خصوص شرایط ثبتنام، تصریح کرد: از دانشآموزان پایه هشتم در دوره اول متوسطه تا فارغالتحصیلان دانشگاهی میتوانند بر طبق شرایط اعلام شده در سامانه ثبتنام، در رشتههای مورد علاقه خود اقدام به نامنویسی کنند.
حجتالاسلام آقابابایی با دعوت از خانوادهها برای هدایت فرزندان به سمت تحصیلات حوزوی، گفت: در کنار سربازی حضرت ولیعصر (عج)، عرصههای پیشرفت علمی و دینی در رشتهها و گرایشهای حوزوی برای طلاب حوزه علمیه فراهم میشود که فرصت خدمت در فضاهای آموزشی و دانشگاهی، ادارات و شهرها و روستاها برای این افراد وجود دارد.