کارشناسان امنیت سایبری هشدار میدهند که با پیشرفت هوش مصنوعی، عکسهای سلفی دیگر تنها یک خاطره تصویری نیستند؛ بلکه میتوانند به ابزاری برای سرقت بیومتریک تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، به نقل از تکاسپات، کارشناسان هشدار دادهاند که تصاویر با وضوح بالا، بهویژه عکسهایی که در آن انگشتان دست (مانند علامت پیروزی یا V) در فاصله کمتر از یکونیم متری دوربین قرار دارند، پتانسیل بالایی برای سوءاستفاده دارند.
هکرها با بهرهگیری از الگوریتمهای پیچیده هوش مصنوعی، میتوانند خطوط و شیارهای اثر انگشت را که با چشم غیرمسلح در عکس قابل تشخیص نیست، تقویت و بازسازی کنند.
این اثر انگشتهای بازسازی شده توسط هوش مصنوعی، میتوانند برای فریب دادن حسگرهای بیومتریک در گوشیهای هوشمند، لپتاپها و حتی سامانههای پرداخت بانکی مورد استفاده قرار گیرند.
اگرچه عواملی مانند نور و لرزش تصویر هنوز مانعی بر سر راه این فرایند هستند، اما قدرت روزافزون دوربینها و دقت بالای مدلهای پردازش تصویر AI، اجرای این حملات را نسبت به گذشته بسیار سادهتر کرده است.
متخصصان امنیتی توصیه میکنند کاربران در انتشار عکسهایی که جزئیات دستانشان در آنها واضح است، احتیاط بیشتری به خرج دهند؛ چرا که برخلاف گذرواژهها، اثر انگشت چیزی نیست که پس از لو رفتن، به سادگی قابل تغییر باشد.