تیم شاهین (شهرداری) نوشهر در هفته بیست و ششم لیگ آزادگان، امروز مقابل مهمانش پارس جنوبی جم با ۲ گل شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور؛ امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم شاهین (شهرداری) نوشهر با مالکان جدید از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در استادیوم شهدای چالوس به مصاف پارس جنوبی جم رفت که در پایان با ۲ گل از مهمانش شکست خورد.
شاگردان محسن بنگر که هفته گدشته میزبانشان تیم صدرنشین مس شهر بابک را با مساوی متوقف کرده بودند امروز امیدوار به پیروزی در این بازی بودند، اما با شکست روبهرو شدند.
جمیها نیز که برای جلوگیری از افزایش اختلاف امتیاز با منطقه صعود با انگیزه مضاعفی پای به این میدان گذاشتند با دست پر از شمال راهی جنوب کشور شدند.
هر دو گل این بازی در نیمه نخست به ثمر رسید. همایون افتخاری در دقیقه ۳۲ و حسین زامهران در دقیقه ۳۶ زننده گلهای تیم پارس جنوبی بودند.
ضمن اینکه دروازه بان تیم نوشهری در وقتهای اضافه بازی، موفق به مهار ضربه پنالتی بازیکن پارس جنوبی شد.
تیم شاهین (شهرداری) نوشهر با این شکست ۲۲ امتیازی باقی ماند و پارس جنوبی با این پیروزی ۳۹ امتیازی شد.
بقیه دیدارهای این هفته در حال برگزاریست.