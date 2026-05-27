استاندار چهارمحال و بختیاری بر هویت بخشی به جوانان و ریشه کنی اعتیاد در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر اینکه معضل مواد مخدر مستقیماً با امنیت اجتماعی، آرامش خانوادهها، آینده جوانان و سلامت جامعه در ارتباط است، گفت: نباید نگاه صرفاً انتظامی یا قضایی به این موضوع داشته باشیم؛ بلکه مبارزه با مواد مخدر یک مسئله عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
وی با اشاره به راهبرد دشمنان نظام افزود: دشمنان این ملت به خوبی میدانند اگر در میدان جنگ نظامی موفق نشوند، تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا از مسیر آسیبهای اجتماعی، بنیان خانوادهها و سرمایه انسانی کشور را هدف قرار دهند. در این مسیر، مواد مخدر سنتی و صنعتی، یکی از خطرناکترین ابزارهای این جنگ خاموش است.
استاندار چهارمحال و بختیاری برخورد انتظامی را ضروری، اما ناکافی دانست و گفت: اگر نتوانیم ریشههای اعتیاد نظیر بیکاری، ناامیدی، فقر فرهنگی، ضعف نشاط اجتماعی و کاهش تابآوری را خشک کنیم، همواره با معلول مواجه خواهیم بود؛ بنابراین باید از نگاه شعاری عبور کرده و وارد مرحله اقدام میدانی و مؤثر شویم.
مردانی با تأکید بر تشکیل جبهه واحد و هماهنگ میان دستگاههای مقابلهای، قضایی، اجرایی و بهویژه دستگاههای فرهنگی، تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد را باید شریک خود بدانیم، نه رقیب. همچنین فرمانداران موظفند مبارزه با مواد مخدر را در اولویت جلسات شورای تأمین شهرستانها قرار دهند.