رئیس سازمان زندانها گفت:استاندار تهران به همراه جمعی از مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی، با حضور در مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و گفت‌و‌گو با زندانیان، بر تسریع در رفع مشکلات زیرساختی این مجموعه به‌ویژه در حوزه آب، بهداشت و درمان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعلی محمدی گفت: در این بازدید، استاندار تهران و هیئت همراه از برخی واحد‌های این مجتمع بازدید کرده و به‌صورت چهره‌به‌چهره با زندانیان گفت‌و‌گو کردند. همچنین مسائل و مشکلات موجود در این مجتمع ندامتگاهی، به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی، آب، بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازدید، تصمیمات اجرایی مناسبی برای رفع مشکلات موجود اتخاذ شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد پایگاه اورژانس در مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ اشاره کرد.

رئیس سازمان زندانها یکی از چالش‌های اصلی این مجتمع شرایط جغرافیایی منطقه و مشکلات مرتبط با تأمین آب شرب باکیفیت و آبرسانی عنوان کردندو بر همین اساس، تصمیمات عملیاتی لازم برای بهبود وضعیت آب‌رسانی اتخاذ شد که به گفته مسئولان، در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا خواهد شد.

استاندار تهران در این جلسه بر پیگیری طرح آبرسانی خط پدافندی جنوب تهران تأکید کرد؛ طرحی که شهر‌های باقرشهر و کهریزک را نیز تحت پوشش قرار میدهد.