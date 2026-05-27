پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد گیلان از جمع آوری ۱۰۷ میلیارد تومان زکات فطریه در استان خبر داد و گفت: بیشتر این مبالغ در همان محل و به صورت مستقیم میان نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد گیلان گفت: امسال تاکنون بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان زکات فطریه مردم، که از طریق کمیته امداد، مساجد و یا اهدایی خیران در روستاها جمعآوری شده بود، بین نیازمندان استان توزیع شد.
حجتالاسلام حامد آزمایش افزود: از این میزان زکات فطریه، حدود ۱۰ میلیارد تومان کمکهای نقدی و برنج برای کمک به مددجویان کمیته امداد امام (ره) استان وارد این نهاد شد که در همان روز میان نیازمندان و بقیه در مساجد محلات از سوی هیات امنا و اعضای شورای زکات روستا در همان منطقه توزیع شد و فهرست توزیع به کمیته امداد شهرستانها گزارش شد.
وی با بیان اینکه رویکرد استان توزیع بیشتر کمکهای مردمی در همان محل و به صورت مستقیم میان نیازمندان است، اضافه کرد: امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ پایگاه جمعآوری زکات در سطح استان فعالیت کردند که همه آنها متعلق به کمیته امداد نبودند و دستگاهها و مجموعههای مختلف در قالب دبیرخانه زکات در این حوزه مشارکت داشتند.