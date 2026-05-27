رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خلخال از کشف انبار کالا‌های اساسی شامل برنج، آرد یارانه‌ای و شکر به ارزش ۳۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مصطفی لطیفی روز چهارشنبه اظهار کرد: انبار روز گذشته کشف و پلمب شد و در آن هشت تن برنج، ۸۴ کیسه آرد یارانه‌ای و بیش از ۴.۷ تن شکر احتکار شده بود.

وی افزود: در پی این کشف، پرونده تخلف جهت رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خلخال با اشاره به در دست اقدام بودن پلمب ۶ واحد صنفی متخلف دیگر، از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی را با شماره ۱۲۴ گزارش کنند.